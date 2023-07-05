Представників окупаційних “адміністрацій” Скадовська та Генічеська таємно вакцинують від холери 

У тимчасово окупованих Скадовську і Генічеську Херсонської області зафіксовано зростання кількості інфекційних захворювань. Представники ворожих “адміністрацій” приховано вакцинуються від холери.

Про це повідомляє Генерального штаб ЗСУ.

“У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери”.

За повідомленням Генштабу, окупанти замовчують зростання кількості захворювань та намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Також вони почали таємно вакцинувати представників “адміністрацій” і їх найближчого оточення від холери.