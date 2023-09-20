Суспільство

Представник Росії в ООН намагався зірвати виступ президента України

20 Вересня 2023 20:44
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зеленський, оон, рф

Постійний представник Росії при ООН Василій Небєнзя обурився тим, що президент України Володимир Зеленський виступатиме на початку засідання Ради безпеки, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама його потролив у відповідь.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Небєнзя обурився тим, що Зеленський – президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, пояснив, що порядок виступів був давно погоджений і не викликав заперечень учасників перед засіданням.

“Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН”, – сказав Рама.

Небензя у відповідь сказав: “Якщо сьогодні ви вдарите молотком (йдеться про молоток, яким держава, що головує, формально починає засідання. – Ред.), тим самим реалізуючи своє рішення, албанське президентство буде заплямоване”.

На це Рама відповів: “Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме”.


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