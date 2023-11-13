Представниця президента в Криму пообіцяла притягнути до відповідальності Фаріон

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що “буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності” мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист студента з окупованого Криму на її підтримку. Окупанти заявили, що завдяки цьому викрили студента.

Таміла Ташева у Facebook написала, що викладати назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території, — “це ницість, і злочин”.

“Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві здійснюємо системний моніторинг так званих “судів” над нашими громадянами, які своїми діями “дискредитують” збройні сили країни агресора […] Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку”, — пише Ташева.

Вона заявила, що як представниця президента України в АР Крим буде “вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії” Ірину Фаріон.