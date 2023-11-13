Кримінал

Представниця президента в Криму пообіцяла притягнути до відповідальності Фаріон

13 Листопада 2023 14:26
читать на русском →
мова, крим

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що “буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності” мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист студента з окупованого Криму на її підтримку. Окупанти заявили, що завдяки цьому викрили студента.

Таміла Ташева у Facebook написала, що викладати назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території, — “це ницість, і злочин”.

“Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві здійснюємо системний моніторинг так званих “судів” над нашими громадянами, які своїми діями “дискредитують” збройні сили країни агресора […] Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку”, — пише Ташева.

Вона заявила, що як представниця президента України в АР Крим буде “вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії” Ірину Фаріон.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Листопада 2023 13:49

В Херсоні росіяни обстріляли авто з немовлям
13 Листопада 2023 14:01

Киву засудили до 14 років позбавлення волі
13 Листопада 2023 13:38

Ракетний удар по Харкову: фото наслідків
13 Листопада 2023 12:22

Довічне позбавлення волі: Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ХОДА
13 Листопада 2023 11:27

У Румунії стартують навчання українських пілотів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки