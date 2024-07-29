Правила перетину кордону для жінок-медикинь не зміняться

Прикордонники не перевірятимуть оновлення даних у всіх жінок, включно з військовозобов’язаними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає АрміяInform.

“Обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків віком від 18 до 60 років. Інші категорії — жінки, юнаки — не обмежені в праві перетину кордону”, — пояснив він.

Відповідно з 1 серпня прикордонники, як і раніше, не зупинятимуть жінок, і не перевірятимуть їх на предмет оновлення даних у ТЦК.

“Якщо будуть обмеження відносно інших категорій громадян, обов’язково Державна прикордонна служба про це зазначить. Такої інформації ми на своїх сторінках або ж наші представники не зазначали”, — повідомив Демченко.