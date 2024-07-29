Суспільство

Правила перетину кордону для жінок-медикинь не зміняться
29 Липня 2024 12:58
читать на русском →
жінки, мобілізація
Ілюстративне фото / ДПСУ

Прикордонники не перевірятимуть оновлення даних у всіх жінок, включно з військовозобов’язаними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає АрміяInform.

“Обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків віком від 18 до 60 років. Інші категорії — жінки, юнаки — не обмежені в праві перетину кордону”, — пояснив він.

Відповідно з 1 серпня прикордонники, як і раніше, не зупинятимуть жінок, і не перевірятимуть їх на предмет оновлення даних у ТЦК.

“Якщо будуть обмеження відносно інших категорій громадян, обов’язково Державна прикордонна служба про це зазначить. Такої інформації ми на своїх сторінках або ж наші представники не зазначали”, — повідомив Демченко.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
29 Липня 2024 13:38

Зеленський відвідав Харківський напрямок фронту
29 Липня 2024 15:01

Бійці 80-ї ОДШБр намагаються захистити свого комбрига
29 Липня 2024 14:45

У Києві затримано прокремлівського графомана
29 Липня 2024 11:52

Росіяни вперше вивели у море одразу три підводні ракетоносії
29 Липня 2024 11:23

Світло сьогодні вимикатимуть з 18:00
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки