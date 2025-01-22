Правоохоронці затримали відомого адвоката, який коригував ракетні удари РФ

Служба безпеки України затримала адвоката, який передавав ворогу координати військових об’єктів, коригував ракетні удари по Дніпру та намагався втекти за кордон через пункт пропуску “Краківець”.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Адвокат-зрадник передав російській ФСБ точні координати компанії, яка займалася модернізацією дронів. У грудні 2023 року внаслідок ракетного удару за цими даними загинуло шість людей, ще 30 зазнали поранень. Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Листування зрадника з російським куратором / СБУ

Після цього фігурант передав російським кураторам координати іншого стратегічного об’єкта в Дніпрі. Комунікацію з ФСБ він здійснював через “зв’язкового” — представника окупаційної адміністрації Криму, який працює на російські спецслужби.

Контррозвідники задокументували підривну діяльність агента та вилучили у нього телефони й сім-карти з доказами.

Йому повідомлено про підозру за статтями про державну зраду (ч. 2 ст. 111) та виправдовування агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2). Зловмисник перебуває під вартою.