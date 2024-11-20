Правоохоронці затримали посадовців ЗСУ, які “переплатили” 27 млн грн на закупівлі запчастин до літаків

Служба безпеки України викрила двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ на махінаціях із закупівлею запчастин до бойових літаків, що призвели до “переплати” 27 мільйонів гривень.

За інформацією слідства, керівники двох підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та ППО протягом 2022-2023 років організували закупівлі авіаційних деталей за завищеними цінами. Постачання здійснювалися через компанію-посередника, яка виграла тендер завдяки створеній видимості конкуренції. Для цього було залучено кілька афілійованих структур, зокрема з іноземною реєстрацією.

Отриманий “надприбуток” виводився в тінь через мережу підконтрольних підприємств. Збитки державному бюджету оцінюються у понад 27 мільйонів гривень.

Підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.