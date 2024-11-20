Кримінал

Правоохоронці затримали посадовців ЗСУ, які “переплатили” 27 млн грн на закупівлі запчастин до літаків
20 Листопада 2024 17:20
читать на русском →
армія, корупція, сбу
Слідчі дії правоохоронців / Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ на махінаціях із закупівлею запчастин до бойових літаків, що призвели до “переплати” 27 мільйонів гривень.  

За інформацією слідства, керівники двох підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та ППО протягом 2022-2023 років організували закупівлі авіаційних деталей за завищеними цінами. Постачання здійснювалися через компанію-посередника, яка виграла тендер завдяки створеній видимості конкуренції. Для цього було залучено кілька афілійованих структур, зокрема з іноземною реєстрацією.  

Отриманий “надприбуток” виводився в тінь через мережу підконтрольних підприємств. Збитки державному бюджету оцінюються у понад 27 мільйонів гривень.  

Підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Листопада 2024 17:01

Україна вперше вдарила по території РФ британськими ракетами Storm Shadow, – Bloomberg 
20 Листопада 2024 18:45

Росіяни розстріляли українських полонених на Покровському та Курському напрямках
20 Листопада 2024 16:49

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів
20 Листопада 2024 16:14

У Пентагоні підтвердили намір передати Україні протипіхотні міни
20 Листопада 2024 15:47

ВМС Данії затримали китайський суховантаж, підозрюваний у пошкодженні кабелів у Балтійському морі, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки