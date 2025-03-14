Кримінал

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула
14 Березня 2025 16:23
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Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин”, – повідомив Клименко.

Президент України Володимир Зеленський додав, що до розкриття цього злочину залучені десятки слідчих, оперативників та криміналістів.

“Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, близько 10:30 у Приморському районі Одеси невідомий застрелив перехожого, яким виявився Дем’ян Ганул. Стрілець утік, однак поліція швидко поширила його фото з камер спостереження.

Глава МВС Клименко взяв розслідування під особистий контроль. Справу кваліфікували як умисне вбивство, вчинене на замовлення.


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