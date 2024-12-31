Кримінал

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, які підпалювали військові авто в Києві та Харкові
31 Грудня 2024 11:39
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Затримання зловмисника / СБУ

У Києві та Харкові правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових автомобілів на замовлення Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Києві затримано двох юнаків, 16 та 18 років, які, за даними слідства, підпалили мультівен та пікап ЗСУ. Обидва автомобілі проходили технічне обслуговування після бойових завдань на Донеччині.

Правоохоронці зазначають, що для швидкої втечі підозрювані використовували мопед кур’єрської доставки, куди нещодавно влаштувалися на роботу. Однак їх затримали майже одразу після підпалу.

У Харкові затримано двох чоловіків. Один із них – колишній в’язень, який лише місяць тому вийшов із колонії, де відбував покарання за крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень. До злочину він залучив свого знайомого.

Одразу після підпалу обох підозрюваних затримали співробітники внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, одяг та легкозаймисті речовини, які могли використовуватися для злочину.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.


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