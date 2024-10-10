Правоохоронці затримали адвокатів та посадовців ТЦК, які “заробляли” на ухилянтах у Києві та Херсоні

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Києві та Херсоні затримано 6-х фігурантів, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову.
Серед затриманих – адвокати, посадовці ТЦК та центру надання адміністративних послуг, повідомляє пресслужба СБУ.
За хабарі від 7 до 12 тис. доларів фігуранти оформлювали клієнтам “бронь” або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.
У Києві
Затримано двох адвокатів, які пропонували військовозобов’язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення.
Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та “супроводжували” документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки.
Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці.
Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади у лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації.
У Херсоні
На корупційній “схемі для ухилянтів” викрито трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю – працівницю місцевого центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов’язаними.
Задокументовано як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації.
Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через “погане” здоров’я.