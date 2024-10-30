Правоохоронці затримали 16-річного студента за підпал відділень Укрпошта

Поліція затримала у Києві 16-річного студента коледжу за підпал трьох відділень АТ “Укрпошта”.

Про це повідомляє столична поліція, Київська міська прокуратура.

“Агресор не полишає спроб дестабілізувати українське суспільство всередині країни щоразу вигадуючи нові провокації – останніми з них, на території столиці виявились підпали поштових відділень. Для знищення таких об’єктів інфраструктури ворожі спецслужби активно вербують молодь, користуючись їх необізнаністю та мотивуючи “легким” заробітком”.

Правоохоронці інформують, що за останні декілька днів у Києві відбулись підпали трьох поштових відділень – перші два випадки трапились у Солом’янському районі, де вогнем було пошкоджено вхідні двері, а у Дарницькому районі вигоріло приміщення та відправлення громадян.

Всі випадки траплялись під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена, звертають увагу в поліції.

За даними слідства, до скоєння підпалів причетний 16-річний уродженець Житомирської області, студент столичного коледжу. Пропозицію про “підробіток” він отримав під час спілкування із анонімним телеграм-каналом. Порушник за допомогою запалювальної суміші підпалив двері двох відділень, та розбивши скло в ще одному, запалив його зсередини.

Студент діяв за чіткими вказівками свого куратора, надсилаючи йому відео з підтвердженням виконаного завдання. За кожен “об’єкт” ворожі спецслужби РФ обіцяли грошову винагороду, яку юнак так і не отримав.

Слідчі затримали неповнолітнього палія та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Наразі вирішується питання щодо взяття його під варту.

За скоєне молодику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.