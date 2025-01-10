Кримінал

Правоохоронці затримала зрадника, який коригував артобстріли РФ по Херсону
10 Січня 2025 10:21
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СБУ затримала зрадника, який коригував артобстріли РФ по Херсону / Фото: СБУ
СБУ затримала зрадника, який коригував артобстріли РФ по Херсону / Фото: СБУ

У Херсоні затримали чергового російського коригувальника, який наводив артилерійські удари ворога по місту.

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився 34-річний місцевий житель. 

За матеріалами справи, він сам написав ворогу та запропонував співпрацю в обмін на гроші. Завданням зрадника була фіксація наслідків російських “прильотів” по Херсону.

Під час розвідувальних вилазок по місту зрадник одночасно відстежував пункти базування Сил оборони та орієнтовну кількість особового складу на місцях дислокації.

Листування зрадника з російським куратором / Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали фігуранта поблизу його помешкання. При обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його злочинів.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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