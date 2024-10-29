Правоохоронці викрили в одеському МСЕК схему заробітку на ухилянтах 

В Одесі викрили групу лікарів, які організували схему видачі медичних довідок, що дозволяли обласній МСЕК визнавати чоловіків призовного віку непридатними для військової служби.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора.

За інформацією ДБР, навесні 2024 року лікар “Одеської обласної клінічної лікарні” почав пропонувати “платні послуги” для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. Для цього він залучив 12 лікарів із різних закладів міста, посадовців “Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи” та посередників із родичів.

Схема передбачала вигадування фальшивих діагнозів і створення медичної документації для підтвердження “історії хвороби”, включаючи навіть підроблені МРТ-знімки. З цими документами військовозобов’язані зверталися до МСЕК, де їх зустрічали заздалегідь підготовлені члени комісії, які оформлювали їм групу інвалідності.

Вартість послуг варіювалася від 6 до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

За даними ДБР, наразі встановлено 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою, інші випадки перебувають у стадії розслідування.

Під час 28 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено медичну документацію, 74 тисячі доларів США, 12,5 тисячі гривень готівкою та три автомобілі преміум-класу.

Крім того, у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено двох військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення частини, та п’ятьох “клієнтів” призовного віку, які розшукувались за ухилення від військової служби та намагалися оформити фіктивну інвалідність. Затриманих чоловіків передали до військової служби правопорядку та місцевого РТЦК та СП.

Лікаря-організатора затримано, йому оголошено підозру в отриманні неправомірної вигоди. Розглядається питання про оголошення підозр іншим учасникам схеми.