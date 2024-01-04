Правоохоронці викрили українську компанію, яка постачала в росію засоби тактичної медицини

Служба безпеки України викрила українську компанію, яка під час війни постачала засоби тактичної медицини для російських військових. Її власнику повідомили про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

В організації схеми підозрюють власника однієї з найбільших в Україні компаній, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, зокрема, для військового спорядження.

Слідчі встановили, що протягом 2022-2023 років фігуранти справи переправили до росії декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на понад 40 мільйонів гривень.

Постачання відбувалось через одну з європейських країн, де зловмисники створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в Європейському Союзі. Насправді ж потім продукцію відправляли в росію.

Там тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ, а звідти — до індивідуальних аптечок російських військових. Ці медзасоби також потрапляли до російських військових шпиталів на тимчасово окупованих територіях України.

Щоб маскувати злочинну діяльність, власник компанії будував собі імідж волонтера, який передає медичні товари українським бійцям, кажуть у СБУ.

Вдома у фігурантів справи, а також в офісах, виробничих і складських приміщеннях підприємства провели обшуки. Там виявили мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

Власнику компанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Зараз розв’язують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також досі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.