Кримінал

Правоохоронці викрили угруповання, яке переправляло чоловіків за кордон
23 Вересня 2024 16:53
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У Тернополі правоохоронці затримали 7 учасників групи, яких підозрюють у переправлені військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“В такий спосіб семеро мешканців Тернополя заробили більше трьох млн грн. Між собою розподіляли обов’язки – одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті – допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники, СБУ та Нацполіція провели 51 обшук для збирання усіх доказів злочинної діяльності. Вилучені: готівка, автівки, чорна бухгалтерія тощо. Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Правоохоронці затримали учасників групи, яких підозрюють у переправлені чоловіків за кордон / Фото: ДПСУ

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