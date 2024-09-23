Правоохоронці викрили угруповання, яке переправляло чоловіків за кордон

У Тернополі правоохоронці затримали 7 учасників групи, яких підозрюють у переправлені військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“В такий спосіб семеро мешканців Тернополя заробили більше трьох млн грн. Між собою розподіляли обов’язки – одні шукали клієнтів, інші супроводжували їх до кордону, треті – допомагали порушникам потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники, СБУ та Нацполіція провели 51 обшук для збирання усіх доказів злочинної діяльності. Вилучені: готівка, автівки, чорна бухгалтерія тощо. Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.