Правоохоронці викрили бордель на Донеччині

На Донеччині викрили групу місцевих мешканок, які облаштували бордель у готелі Слов’янська.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура

Зазначається, що в червні 2023 року четверо місцевих мешканок вирішили побудувати незаконний бізнес та відкрили на території Слов’янська “будинок розпусти”, який розміщувався в одному з готельно-розважальних центрів.

“Ділові партнерки” підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатись проституцією.

Організаторка “бізнесу” селила їх в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру.

Свою рекламу ділки розміщували в мережі Інтернет. Клієнти замовляли послуги по телефону або в адміністратора на рецепції. Після ознайомлення з прайсом чоловіки обирали дівчину та дізнавались номер її кімнати.

Година “послуг” коштувала від 5 000 до 7 000 грн. За понад 5 місяців у готелі “пропрацювали” 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тисяч гривень.

У листопаді 2023 року протиправну діяльність групи осіб викрили та припинили. Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків у них виявлено й вилучено інтимні товари, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти в сумі понад 150 000 грн.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чотирьом громадянкам повідомлено про підозру в сутенерстві за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранткам запобіжних заходів. Згідно з санкцією статті їм загрожує ув’язнення на строк від 4 до 7 років.