Правоохоронці України та Чехії викрили шахраїв, які ошукали громадян ЄС на майже 56 млн грн

Правоохоронні органи України та Чеської Республіки за підтримки Євроюсту припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами громадян ЄС.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

“За даними слідства, оборудку у 2023 році організував на території нашої держави громадянин України. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими”, – йдеться у повідомленні.

Представники колцентрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків.

Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші “безпечні рахунки” або придбати криптовалюту за вигідним курсом.

“Під час дзвінків зловмисники використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку”, – додали у прокуратурі.

Наразі правоохоронці задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чеської Республіки на загальну суму понад 30 млн чеських крон, що еквівалентно майже 56 млн грн.

Під час обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, зокрема готівкові кошти у сумі понад 68 тис доларів США а також євро і гривню, якими заволоділи учасники злочинної організації.

Українські та чеські правоохоронці викрили учасників міжнародної злочинної організації / Фото: Офіс генпрокурора

Наразі трьох затриманих іноземних громадян, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, видано на запит компетентних органів Чеської Республіки у порядку екстрадиції.