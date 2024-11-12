Суспільство

Правоохоронці прийшли до “Київтеплоенерго” з обшуками
12 Листопада 2024 15:19
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поліція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Працівники управління поліції метрополітену ГУ Нацполіції у м. Києві проводять обшуки у центральному офісі КП “Київтеплоенерго”.

Про це повідомляється на сайті КМДА. 

Слідчі дії стосуються розслідування будівельних робіт на одному з енергетичних об’єктів, які виконувала підрядна організація.

“Підставою для обшуків є підозри в порушенні трудового законодавства підрядником та наявності у нього неоформлених працівників. КП “Київтеплоенерго” вважає ці звинувачення безпідставними, оскільки підприємство не відповідає за трудові відносини в іншій організації”, – зазначили у “Київтеплоенерго”.

Також у підприємстві додали, що правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за договорами, які ще не завершені. Це може поставити під загрозу виконання робіт на критично важливих об’єктах міста під час опалювального сезону.


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