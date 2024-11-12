Правоохоронці прийшли до “Київтеплоенерго” з обшуками

Працівники управління поліції метрополітену ГУ Нацполіції у м. Києві проводять обшуки у центральному офісі КП “Київтеплоенерго”.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Слідчі дії стосуються розслідування будівельних робіт на одному з енергетичних об’єктів, які виконувала підрядна організація.

“Підставою для обшуків є підозри в порушенні трудового законодавства підрядником та наявності у нього неоформлених працівників. КП “Київтеплоенерго” вважає ці звинувачення безпідставними, оскільки підприємство не відповідає за трудові відносини в іншій організації”, – зазначили у “Київтеплоенерго”.

Також у підприємстві додали, що правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за договорами, які ще не завершені. Це може поставити під загрозу виконання робіт на критично важливих об’єктах міста під час опалювального сезону.