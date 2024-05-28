Правоохоронці проводять обшуки у Божківській колонії на Полтавщині 

ДБР проводять обшуки у Божківській колонії на Полтавщині та в офісі Північно-східного міжрегіонального відділення Управління з питань покарань державної кримінальної виконавчої служби.
Про це повідомила в ефірі телемарафону «Єдині новини» радниця з питань комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян.
«Проходять обшуки у виправній колонії «Божківська» у Полтавській області, а також в офісі Північно-східного міжрегіонального відділення Управління з питань покарань державної кримінальної виконавчої служби й у керівника цього офісу», – сказала вона.
За словами Сапьян, слідство має дані, що у виправній колонії відбувалися тортури ув’язнених.
«Знущання з ув’язнених записувалося на відео, і це давало можливість шантажувати тих, хто відбуває покарання, а також новоприбулих і надалі знущатися з них», – додала вона.
Сапьян уточнила, що правоохоронці знайшли «моторошний архів», який свідчить про те, як саме знущалися з ув’язнених.
За її словами, невдовзі ДБР оприлюднить офіційну інформацію про слідчі дії у виправній колонії.