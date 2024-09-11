Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру російському генералу, який планував “бліцкриг із захоплення Харкова”
11 Вересня 2024 16:05
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сбу
Російському генералу Костянтину Степаніщеву повідомили про підозру / СБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який планував “бліцкриг» із захоплення Харкова”.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Костянтина Степаніщева – заступника командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ. Посадовець розробив та намагався реалізувати операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року”, – повідомляє СБУ.

Відповідно до плану Степаніщева підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його “у кільце”.

Для цього штурмові групи мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети “Іскандер” атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.

Крім того, під час боїв група спецпризначення воєнної розвідки РФ (відомого як ГРУ) намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації та підняти там російський прапор.

Як додали в СБУ, Степаніщев з 2014 року брав участь у бойових діях проти українських військ на Луганщині. Тоді він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою збройних сил РФ.

“Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора”, – додали у службі безпеки.


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