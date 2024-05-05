Правоохоронці показали фото з наслідками удару по центру Харкова

Сьогодня близько 14:20 збройні сили рф вчергове атакували з авіації м. Харків. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району.

Десять людей отримали травми.

Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

У Великдень війська рф завдали авіаудари по Харкову: десять мирних жителів травмовано / Фото Харківська обласна прокуратура. ДСНС

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).