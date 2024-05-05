Кримінал

Правоохоронці показали фото з наслідками удару по центру Харкова

5 Травня 2024 17:13
читать на русском →

Сьогодня близько 14:20 збройні сили рф вчергове атакували з авіації м. Харків. Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району.

Десять людей отримали травми.

Пошкоджено низку житлових будинків, автомобілі, медичну установу.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

У Великдень війська рф завдали авіаудари по Харкову: десять мирних жителів травмовано / Фото Харківська обласна прокуратура. ДСНС

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Травня 2024 20:02

Протягом доби відбулося понад 100 бойових зіткнення – Генштаб
5 Травня 2024 19:12

У Харкові зростає кількість постраждалих
5 Травня 2024 17:34

Росіяни вдарили по Слов’янській ТЕС 5 ракетами
5 Травня 2024 17:13

Правоохоронці показали фото з наслідками удару по центру Харкова
5 Травня 2024 16:41

Росіяни атакували села Куп’янського району
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки