Кримінал

Правоохоронці показали наслідки атаки “шахедів” у Харківській області

6 Березня 2024 08:45
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У селі Мартове Чугуївського району Харківської області внаслідок російської атаки дронами “Шахед” зруйнована цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, сьогодні, 6 березня, близько 1:10 ворожі безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі села Мартове Чугуївського району. Пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею. Без постраждалих.

Правоохоронці зібрали уламки чотирьох БПЛА.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 України).

Наслідки російського удару по Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

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