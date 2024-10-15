Правоохоронці опрацювала понад 2000 викликів через “замінування”

Поліцейські перевірили об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування – всі вони виявились неправдивими.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес, опрацьовано понад 2000 викликів, переважно це інформація про мінування адмінбудівель.

За фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

14 жовтня в низці областей України надійшла інформація про нібито мінування навчальних закладів, торгівельно-розважальних центрів, установ та адмінбудівель.