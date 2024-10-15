Кримінал

Правоохоронці опрацювала понад 2000 викликів через “замінування”
15 Жовтня 2024 12:30
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поліція
Перевірка приміщень кінологами Нацполіції / Фото: Нацполіція

Поліцейські перевірили об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування – всі вони виявились неправдивими.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес, опрацьовано понад 2000 викликів, переважно це інформація про мінування адмінбудівель.

За фактом завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

14 жовтня в низці областей України надійшла інформація про нібито мінування навчальних закладів, торгівельно-розважальних центрів, установ та адмінбудівель.


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