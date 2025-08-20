Правоохоронці ліквідували наркоугруповання, та запобігли потраплянню на “чорний” ринок 8 мільйонів доз наркотиків

В Україні викрили наркоугруповання, яке виготовляло та збувало психотропи в промислових масштабах.

Правоохоронці запобігли потраплянню на “чорний ринок” понад 8 мільйонів доз наркотиків загальною вартістю майже 2 млрд грн, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що організаторами схеми були двоє жителів Черкаської області, віком 31 та 32 роки. Один із них займався закупівлею прекурсорів та хімікатів і їх транспортуванням до нарколабораторій. Його спільник забезпечував роботу лабораторій, особисто виготовляв наркотики та організовував збут у великих розмірах.

Психотропи розповсюджувалися по всій Україні через логістичні компанії та так звані “мастерклади” — гуртові закладки із наркотичними речовинами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10,4 тис. літрів прекурсорів (еквівалент близько 2 тонн мефедрону), 250 кг фенілнітропропену (можна виготовити 250 кг амфетаміну), 29 кг готового мефедрону, лабораторне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України. Один із підозрюваних раніше вже притягувався за аналогічні злочини. Обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.