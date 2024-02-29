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Працював на ІДІЛ: у Польщі затримали росіянина-шпигуна

29 Лютого 2024 09:45
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польща, шпигун, росіяни
Getty Images

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина РФ, підозрюваного в діяльності на ісламістськІ терористичні організації. 

Про це пише RMF FM.

Як повідомляє Національна прокуратура, затриманий є громадянином Російської Федерації з Кавказу. До приїзду у Польщу він брав участь у бойових діях у Сирії.

Чоловік нібито належав до озброєних терористичних об’єднань – прокуратура уточнює, що спочатку він працював на організацію “Джабхат ан-Нусра”, потім на “Аль-Каїду”, а нещодавно приєднався до ІДІЛ, тобто “Ісламської держави” .

Громадянину РФ уже висунули звинувачення в діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Найближчі три місяці затриманий проведе під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід через суворе покарання, яке йому загрожує, та реальні побоювання втечі.


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