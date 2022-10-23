Працювали на РФ: СБУ затримала президента і начальнка “Мотор Січ” 

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ “Мотор Січ” екснардепа В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у роботі на РФ.

Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність і пособництво державі агресору. “Мотор Січ” незаконно постачала Росії товари військового призначення для російської штурмової авіації.

До оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Зловмисники постачали агресору оптові партії авіадвигунів, які ті використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»

КА-52 «Алігатор»

Мі-28Н «Нічний мисливець»

Вищевказані гелікоптери росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.