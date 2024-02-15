Суспільство

Працівників СБУ, які стежили за Bihus.info, відправили в зону бойових дій

15 Лютого 2024 15:22
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сбу, журналіст
Ілюстративне фото СБУ

Співробітників Служби безпеки України, які стежили за редакцією Bihus.info, перевели для виконання бойових завдань у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в СБУ на запит Bihus.info.

У Службі безпеки України нагадали, що вже було звільнено керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка, підлеглі якого проводили стеження за журналістами. Наразі обов’язки Семенченка виконує Андрій Іщук.

Решта «зазначені у запиті співробітники СБУ» за наказом голови спецслужби Василя Малюка переміщення для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей, йдеться у відповіді.


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