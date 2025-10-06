ППО знешкодила 83 зі 116 російських БпЛА

У ніч на 6 жовтня, починаючи з 20:00 5 жовтня, окупанти атакували Україну 116 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського в ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 83 російські дрони різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на семи локаціях. Атака триває, в повітряному просторі України перебувають декілька російських БпЛА.