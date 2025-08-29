        Суспільство

        ППО знешкодила над Україною 46 російських безпілотників

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 08:44
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об'єднаних сил
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об'єднаних сил

        У ніч на 29 серпня, починаючи з 20:00 28 серпня, РФ запустила по Україні 68 БпЛА, серед яких ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 22 БпЛА на дев’яти локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.


