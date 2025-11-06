ППО знешкодила над Україною 108 зі 135 російських БпЛА

У ніч на 6 листопада, починаючи з 19:00 5 листопада, РФ атакувала Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово. Близько 90 цих дронів – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 108 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.