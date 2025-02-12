ППО збила над Україною шість ракет та 71 БпЛА

У ніч на 12 лютого, починаючи з 19:00 11 лютого, РФ завдала удару балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими С-400 по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області та один – із Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також ворог атакував Україну 123 ударними БпЛА Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М та ЗКР С-400, а також 71 ударного БпЛА типу Shahed й безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.