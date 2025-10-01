Пожежа в будинку та знищені автівки: рятувальники показали наслідки ракетного удару по Балаклії

Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, кафе, торгівельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Відомо вже про дев’ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару.
Російська ракета влучила по центральній частині міста Балаклія біля житлової п’ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на п’ятому поверсі будинку та легкові автомобілі.
На місці події працюють підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди.