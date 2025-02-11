Суспільство

Пожежа на Саратовському НПЗ та вибухи в Енгельсі: вночі РФ відбивала атаку дронів
11 Лютого 2025 07:59
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Пожежа на Саратовському НПЗ / Скриншот із відео
Пожежа на Саратовському НПЗ / Скриншот із відео

Уночі 11 лютого був атакований Саратовський НПЗ, вибухи лунали й Енгельсі. В аеропортах Казані, Кірова, Саратова та Ульяновська тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

Про атаку безпілотників заявив губернатор області Роман Бусаргін вранці 11 лютого. За його словами, “є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові”. Місцеві медіа повідомляють про пожежу в районі Саратовського нафтопереробного заводу.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це вже не перша атака на Саратовський нафтопереробний завод, який є одним із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

“Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії рф паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання”, – написав Коваленко.

Крім Саратовського НПЗ під атакою перебувало й місто Енгельс, де базується російська стратегічна авіація.

За даними міноборони Росії, протягом минулої ночі знищено 40 українських безпілотних літальних апаратів: 18 БпЛА – над територією Саратовської області, 13 БпЛА – над територією Ростовської області, шість – над територією Брянської області, два – над територією Волгоградської області та один – над територією Бєлгородської області.


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