Суспільство

Пожежа на фондовій біржі Копенгагена: вдалось врятувати твори мистецтва 19 століття

17 Квітня 2024 11:27
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данія, пожежа
Порятунок творів мистецтва / Getty Images

Співробітникам фондової біржі Берсен та перехожим вдалось врятували низку творів мистецтва, зокрема і груповий портрет Педера Северіна Креєра.

Про це пише видання AS.

Поки пожежники боролися з полум’ям, яке 16 квітня охопило історичну фондову біржу Берсен у Копенгагені, перехожі допомагали співробітникам врятувати якомога більше неоціненних скарбів мистецтва. На фотографіях і відео, якими користувачі діляться в соціальних мережах, видно, як люди несуть великі картини з охопленої вогнем будівлі.

Генеральний директор Данський торгової палати Браян Міккельсен був одним із тих, хто допоміг винести картини з пожежі. Перехожі зупинялися, щоб допомогти в рятувальній операції.

У 400-річній будівлі в самому центрі Копенгагена, розташованій поруч із палацом Крістіансборг, зберігалися численні історичні твори мистецтва, зокрема картини та скульптури. Серед них була олійна картина Педера Северіна Креєра – данського художника другої половини 19 століття, представника реалізму. 

Полотно Fra Kjøbenhavns Børs (“З Копенгагенської фондової біржі”) 1895 року – це великий груповий портрет розміром 254 см × 409 см, на якому зображено 50 представників данської комерційної та фінансової індустрії, що зібралися у Великій залі Берсена. На картині, зокрема, є бізнесмен К. Ф. Тітген, засновник Privatbanken, корабельні та компанії з виробництва дизельних двигунів Burmeister & Wain і компанії з виробництва цукру De Danske Sukkerfabrikker.

Картину, яка висіла в бібліотеці Берсена, обережно виносили з будівлі шестеро людей, і, як повідомляється, вона залишилась неушкодженою.

Іншими врятованими роботами, які, як відомо, були виставлені у великій залі, були чотири малюнки вугіллям на папері: Fliden (“Старанність”), Klogskaben (“Мудрість”), Modet (“Мужність”) і Retfærdigheden (“Справедливість”) данського художника Лоренца Фроліха 1857 року.


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