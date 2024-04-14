Суспільство

Повторні огляди обмежено придатних почнуться з середини травня – Міноборони

14 Квітня 2024 20:12
мобілізація
В Україні скасовано статус "обмежено придатний" / Фото ua.depositphotos.com

З середини травня почнеться переогляд осіб, визнаних раніше обмежено придатними до військової служби. Про це повідомив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, пише Liga.net.

“Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними”, – заявив він.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон №10313, згідно з яким скасовується статус “обмежено придатний” – буде лише “придатний” або “непридатний” до служби.

Визнані обмежено придатними мають пройти повторний медичний огляд впродовж дев’яти місяців, йдеться у підписаному президентом документі.


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