Повний текст програми з надання Україні 50 млрд євро вже готовий – Свириденко

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що в ЄС вже підготували повний драфт програми Ukraine Facility, у межах якої Україні нададуть 50 мільярдів євро. За її словами наразі обговорюється затвердження тексту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, передає Суспільне.

“Повний драфт програми вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європарламентом щодо його остаточного затвердження. На сьогодні план включає 144 показники, 45 з яких будуть досягнуті у 2024 році”, — сказала міністерка.

За її словами, реалізація коштів у межах Ukraine Facility відбуватиметься за трьома компонентами:

пряма підтримка українського бюджету – 39 млрд євро;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 8 млрд євро

технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами у межах програми – 3 млрд євро.

Свириденко додала, що у 2024 році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро від Євросоюзу.