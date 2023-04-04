Повний комплекс робіт із розмінування України коштуватиме $37,4 млрд

Європейський Союз, США, Канада та Японія на сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування України. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

За його словами, наразі залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

“За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 млрд доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів”, – зауважив Шмигаль.

Він також додав, що уряд України сподівається на активу взаємодію з партнерами, зокрема у форматі патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами.