Повітряні сили ЗСУ: Росія атакувала Україну 75-ма “шахедами”, знищено 71

Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed».

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарська та Курської обл. Основний напрямок удару – місто Київ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

“В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Переважна більшість – на Київщині”, – йдеться у повідомленні.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.