Повітряні сили: збито 90% дронів “Шахедів” і “Гербер”, у кількох локаціях є влучання

У ніч на 26 жовтня росія здійснила масштабну атаку безпілотниками по території України. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Ворог запустив 101 ударний БпЛА типів Shahed, “Гербера” та інших із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (рф) і Гвардійське (окупований Крим). Приблизно 60 із них були дронами Shahed.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Реклама

Реклама

Станом на 9:00, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 90 ворожих дронів, що становить близько 90% від усіх запущених.

Попри це, зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у п’яти місцях. Повітряні сили попереджають, що атака триває — в повітряному просторі ще перебувають ворожі безпілотники.