Кримінал

Повітряні сили збили 73 із понад 90 крилатих ракет

15 Листопада 2022 19:54
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ппо

Сьогодні російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, до чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе “Shahed-136/131”.

“Загалом було випущено було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет “Калібр” морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

За попередніми даними протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує атакувати високоточною зброєю об’єкти критичної інфраструктури України. Також, внаслідок рашистських ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.

Для захисту українського неба Повітряні Сили Збройних Сил України використовують усе наявне озброєння, в тому числі й системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами напередодні!


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