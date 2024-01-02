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Повітряні сили за допомогою Patriot встановили рекорд зі збиття російських “Кинджалів”, – Залужний

2 Січня 2024 17:33
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зброя, ппо

2 січня за допомогою американської ЗРК Patriot Повітряні сили ЗСУ збили рекордну кількість російських аеробалістичних ракет “Кинджал”.

Про це повідомив головнокомандувая ЗСУ Валерій Залужний.

“Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якби ракети влучили в ціль, наслідки були б катастрофічними.

Дякуємо партнерам за ЗРК. Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них”, – написав головком ЗСУ у соцмережі Х.


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