Суспільство

Повітряні сили України знищили 12 дронів “Shahed”

7 Липня 2023 08:32
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бпла, повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів “Shahed-136/131”. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 “Шахедів”. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 БпЛА.


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