Повітряні сили України знищили 12 дронів “Shahed”

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 12 з 18 іранських дронів “Shahed-136/131”.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 “Шахедів”. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.
Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 БпЛА.