Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки Росії

У ніч на 29 жовтня росіяни завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по місту Кривий Ріг та атакували Україну 48-ма ударними БпЛА.

Щодо авіації ворога, то вона цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

“Станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється”, – йдеться у повідомленні.

В ніч на 29 жовтня російська армія атакувала Кривий Ріг, Київ та Харків. Постраждало 29 людей, загинуло 5 людей.

Внаслідок атак також постраждала пам’ятка національного значення – харківський Держпром. Це одна з найвідоміших будівель міста: памʼятка архітектури та один з перших хмарочосів Радянського Союзу.