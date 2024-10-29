Суспільство

Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки Росії
29 Жовтня 2024 09:47
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обстріли, ппо
Пошкодження Держпрому у Харкові внаслідок російського авіаудару / Фото: Суспільне

У ніч на 29 жовтня росіяни завдали удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по місту Кривий Ріг та атакували Україну 48-ма ударними БпЛА.

Щодо авіації ворога, то вона цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 

“Станом на 09:00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється”, – йдеться у повідомленні.

В ніч на 29 жовтня російська армія атакувала Кривий Ріг, Київ та Харків. Постраждало 29 людей, загинуло 5 людей.

Внаслідок атак також постраждала пам’ятка національного значення – харківський Держпром. Це одна з найвідоміших будівель міста: памʼятка архітектури та один з перших хмарочосів Радянського Союзу.


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