Політика

Повітряні сили надали докладну інформацію щодо атаки на Дніпро

22 Травня 2023 08:49
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Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро.

Як повідомляє тг-канал Повітряних Сил ЗСУ, атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами «Shahed-136/131».

Загалом противник випустив:

  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
  • 20 іранських ударних дронів «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

“Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed»”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, інформують ПС ЗСУ, “наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!”


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