Суспільство

Повістки в Україні надсилатимуть поштою

20 Травня 2024 16:48
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мобілізація
Повістка / Ілюстративне фото Суспільне

Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам.

З 18 липня повістки зможуть надсилати поштою, зазначається у постанові від 16 травня 2024 року № 560.

Водночас поштою повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.

У цьому випадку повістку вважатимуть врученою, коли:

  • її отримає громадянин, підтвердженням чого буде інформація поштового оператора;
  • у поштовому повідомленні відмітять, що людина відмовилася отримати поштове відправлення з повісткою;
  • поставлять відмітку про відсутність громадянина за адресою місця проживання незалежно від того, чи оновлювала людина свої дані про місце проживання в ТЦК.

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