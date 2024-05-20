Повістки в Україні надсилатимуть поштою

Кабінет міністрів видав постанову, яка регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам.

З 18 липня повістки зможуть надсилати поштою, зазначається у постанові від 16 травня 2024 року № 560.

Водночас поштою повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.

У цьому випадку повістку вважатимуть врученою, коли: