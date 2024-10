Повені в Іспанії забрали життя понад 60 людей

Щонайменше 62 людини загинули внаслідок раптових повеней на півдні та сході Іспанії, спричинених сильними дощами. Негода призвела до закриття доріг і зупинки швидкісного залізничного сполучення в постраждалих регіонах.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

У Валенсії десятки людей змушені були ночувати в автомобілях, вантажівках, на дахах магазинів, автозаправних станцій, мостах або в заблокованих на дорогах машинах, поки рятувальники не провели евакуацію.

Через сильні дощі та вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були перенаправлені до інших міст, а 10 рейсів скасували. Національний залізничний оператор ADIF повідомив, що зупинив рух високошвидкісних поїздів між Мадридом і портовим містом Валенсія. Крім того, на півдні в Андалусії зійшов із рейок швидкісний поїзд з 276 пасажирами.

Devastating Floods in Spain behind the passage of strong storm systems (DANA) that left several cities under water #Spain pic.twitter.com/iqsLOTHAG0