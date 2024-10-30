Суспільство

Повені в Іспанії забрали життя понад 60 людей
30 Жовтня 2024 13:28
читать на русском →

Щонайменше 62 людини загинули внаслідок раптових повеней на півдні та сході Іспанії, спричинених сильними дощами. Негода призвела до закриття доріг і зупинки швидкісного залізничного сполучення в постраждалих регіонах.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

У Валенсії десятки людей змушені були ночувати в автомобілях, вантажівках, на дахах магазинів, автозаправних станцій, мостах або в заблокованих на дорогах машинах, поки рятувальники не провели евакуацію.

Через сильні дощі та вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були перенаправлені до інших міст, а 10 рейсів скасували. Національний залізничний оператор ADIF повідомив, що зупинив рух високошвидкісних поїздів між Мадридом і портовим містом Валенсія. Крім того, на півдні в Андалусії зійшов із рейок швидкісний поїзд з 276 пасажирами.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 15:38

Зеленський заявив про можливість захоплення ЗСУ курської АЕС
30 Жовтня 2024 14:45

Голос Заходу звучить не так гучно, як має звучати –  Зеленський про світову реакцію на появу військових КНДР в РФ
30 Жовтня 2024 13:55

Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через витік інформації
30 Жовтня 2024 13:28

Повені в Іспанії забрали життя понад 60 людей
30 Жовтня 2024 13:10

СБУ затримала харківського вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки