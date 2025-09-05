        Кримінал

        Потрійна ДТП на Франківщині: загинув водій легковика

        Галина Шподарева
        5 Вересня 2025 14:40
        Пошкоджений у ДТП Opel Vivaro / Фото: Поліція Івано-Франківської області
        Сьогодні, 5 вересня близько 8:30, на трасі між населеними пунктами Раківчик та Коломия Івано-Франківської області не розминулися Mitsubishi Lancer, Mercedes Sprinter та Opel Vivaro. Одна людина загинула.

        Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

        Встановлено, що водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення зі фургоном Sprinter під керуванням 26-річного жителя Тернопільської області, який їхав назустріч.

        Від удару Mitsubishi відкинуло й автомобіль додатково здійснив зіткнення з мікроавтобусом Opel Vivaro.

        Унаслідок аварії 40-річний водій Mitsubishi, місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці.

        Наслідки ДТП на Франківщині / Фото: Поліція Івано-Франківської області

