Потрійна ДТП на Франківщині: загинув водій легковика

Сьогодні, 5 вересня близько 8:30, на трасі між населеними пунктами Раківчик та Коломия Івано-Франківської області не розминулися Mitsubishi Lancer, Mercedes Sprinter та Opel Vivaro. Одна людина загинула.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Встановлено, що водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення зі фургоном Sprinter під керуванням 26-річного жителя Тернопільської області, який їхав назустріч.

Від удару Mitsubishi відкинуло й автомобіль додатково здійснив зіткнення з мікроавтобусом Opel Vivaro.

Унаслідок аварії 40-річний водій Mitsubishi, місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці.