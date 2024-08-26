Політика

“Потрібні дії”: Зеленський провів нараду щодо зрадників-утікачів
26 Серпня 2024 20:35
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зеленський, зрада
Нарада президента Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі”, – наголосив глава держави.

Як зазначив Зеленський, за два тижні правоохоронці повинні напрацювати й представити чіткий план вирішення проблемних питань.

“Всі вони (проблеми) абсолютно зрозумілі. Потрібні дії”, – підсумував президент.

Як повідомлялося, депутат та прихильник Української православної церкви Московського патріархату Артем Дмитрук 24 серпня незаконно перетнув державний кордон у бік Молдови.

25 серпня, Дмитруку оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.


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