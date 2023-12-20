Суспільство

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо

20 Грудня 2023 16:18
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мобілізація

Зараз електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли це станеться, у більшості випадків потреба в заходах оповіщення, тобто врученні повісток, просто відпаде.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зазначив, що зараз електронна база ТЦК лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. «Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі. Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону», — сказав Фітьо.

Коли ж запрацює синхронізація даних з іншими державними реєстрами, у військкоматах будуть бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз працює у Львові, оскільки податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова.

У такому разі військкомат звертатиметься до власника його підприємства (будь-якої форми власності) про те, що людині треба з’явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. А керівник підприємства буде зобов’язаний особисто доставити військовозобов’язаного до ТЦК.

Фітьо зазначив, що заходи оповіщення (вручення повісток) проводяться для уточнення військово-облікових даних, тому що деякі громадяни не оновивши свої дані та не ставши на облік до нового військкомату, намагаються уникнути мобілізації.

За його словами, які тільки реєстр військовозобов’язаних синхронізується з іншими, у більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде і «всі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, оповіщення на блокпостах автоматично відпадуть».


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