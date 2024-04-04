Політика

Посилення ППО для Харківщини – це нагальна потреба, – Зеленський

4 Квітня 2024 21:42
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зеленський, ппо
Рятувальники на місці влучань по Харкову / Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський на Ставці говорив з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО.

Про це Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозвернені.

“Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами”,  – заявив Зеленський.

Він також висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих під час російського удару по Харкову.

“Сьогодні через удар “шахедів” по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє — рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика”, — зауважив президент.


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