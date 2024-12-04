Постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева вирішила приєднається до Верховної Ради

Таміла Ташева, колишня постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, оголосила про перехід до Верховної Ради у складі партії “Голос”.

Про це Ташева повідомила на своїй сторінці у Facebook після підписання президентом Володимиром Зеленським указу про її звільнення з посади 4 грудня.

Ташева зазначила, що рішення було нелегким, але вона впевнена, що сьогоднішній час вимагає єдності, а не поділу на владу та опозицію. Вона наголосила, що працюватиме в парламенті задля спільної перемоги України, залишаючись вдячною президенту Зеленському за роки співпраці та його особисту позицію щодо питань Криму.

Попри перехід до парламенту, Ташева підкреслила, що й надалі вважатиме себе частиною команди президента. За її словами, вступ до “Голосу” не змінить її відданості справі захисту Криму та національних інтересів.

Центральна виборча комісія раніше визнала Ташеву обраною народною депутаткою від “Голосу”, хоча раніше вона заявляла, що планує залишитися на своїй посаді, вважаючи її більш пріоритетною в нинішніх умовах.